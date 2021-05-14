لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى تل ابيب

– قالت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية يوم الجمعة إنها مددت تعليق رحلاتها إلى تل ابيب حتى 17 مايو، مع تصاعد العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل.

كانت لوفتهانزا قد أعلنت يوم الخميس تعليق جميع رحلاتها إلى تل ابيب حتى 14 مايو.