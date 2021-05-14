مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تقفز مستهل التعاملات بدعم آمال التعافي

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– فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة في ظل مكاسب واسعة النطاق مع تطلع المستثمرين إلى آفاق التعافي الاقتصادي بعد مخاوف من ارتفاع التضخم أوقدت شرارة تقلبات على مدار الأسبوع.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 29.41 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة ليصل إلى 34050.86 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 17.08 نقطة أو 0.42 بالمئة مسجلا 4129.58 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 130.66 نقطة أو واحدا بالمئة إلى 13255.65 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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