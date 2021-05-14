أمازون تعتزم تعيين 10 آلاف موظف إضافي في بريطانيا حتى نهاية العام

بلومبرج _ أعلنت شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية أنها تعتزم تعيين عشرة آلاف موظف إضافي في وظائف دائمة في بريطانيا، ليصل إجمالي عدد موظفي الشركة في البلاد إلى 55 ألفا بحلول نهاية العام الجاري.

ذكرت الشركة في بيان أوردته وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن الوظائف الجديدة ستتوزع على مقار الشركة في لندن ومانشستر وأدنبرة وكامبريدج، فضلا عن وظائف أخرى في فرع “أمازون ويب سرفيس” لخدمات الإنترنت وقطاع العمليات في الشركة.

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ورحب كوازي كوارتينج وزير الأعمال البريطاني بإعلان “أمازون” الذي وصفه بأنه “تصويت هائل على الثقة بالاقتصاد البريطاني”.

وجاء إعلان “أمازون” بعد يوم من تصريح أكبر شركة في العالم للتجارة الإلكترونية بأنها ستوظف 75 ألف موظف في قطاع العمليات اللوجستية في أمريكا الشمالية، في إشارة إلى أنها تتوقع زيادة الطلب على خدماتها خلال فترة جائحة كورونا.

وكانت “أمازون”، ومقرها مدينة سياتل الأمريكية، وظفت نحو 500 ألف شخص العام الماضي، ليصل إجمالي عدد موظفيها إلى 1.3 مليون شخص بحلول نهاية مارس الماضي.

والشركة أعلنت الخميس خططا لإضافة 75 ألف وظيفة في الولايات المتحدة وكندا، في إطار تعزيز شبكة مجموعة التجارة عبر الإنترنت العملاقة للمستودعات والخدمات اللوجستية.

وأفادت الشركة التي توظف أساسا أكثر من 800 ألف شخص في الولايات المتحدة بأنها ستعرض “راتبا في البداية يتجاوز 17 دولارا في الساعة”، إضافة إلى ميزات صحية وتقاعدية وحوافز تصل قيمتها إلى ألف دولار إلى جانب مائة دولار إضافي للأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكوفيد.

وقالت أليسيا بولير ديفيس نائبة رئيس قسم تلبية احتياجات العملاء العالمية في “أمازون”، “نتطلع إلى توظيف 75 ألف مساعد في شبكتنا لتلبية الاحتياجات والنقل”.

وجاء ذلك بعدما أعلن جيف بيزوس مؤسس “أمازون” الشهر الماضي أن الشركة تحتاج إلى “رؤية” أفضل للعاملين لديها، رغم انتصارها في معركة صعبة على خلفية تنظيم نقابي شهده أحد مستودعاتها.

وأفاد بيزوس، الذي سيتخلى عن منصبه كمدير تنفيذي للشركة مع احتفاظه بمنصب رئيسها، بأن هدفه جعلها “أفضل جهة توظيف على الأرض، ومكان العمل الأكثر أمانا على الأرض”.

وجاء في إعلان “أمازون” أنها بدأت بالفعل التوظيف في مواقع عدة، بما فيها أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وواشنطن وغيرها.