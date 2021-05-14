البيت الأبيض: التضخم في الولايات المتحدة سيكون مؤقتا

وكالات _ قالت سيسيليا روس المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض اليوم الجمعة إن الطفرة الحالية بمعدل التضخم في الولايات المتحدة ستكون ظاهرة مؤقتة.

وأبلغت الصحفيين في البيت الأبيض أن عدم توازن العرض والطلب بسبب الجائحة والعودة السريعة للنشاط الاقتصادي قد دفعت التضخم للارتفاع لكن ذلك لن يدوم.

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وتابعت “أتوقع أن يتلاشى ذلك خلال الأشهر المقبلة.”