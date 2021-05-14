روسيا ستعيد الرحلات الجوية المنتظمة مع السعودية والمكسيك ودول أخرى

سي إن بي سي _ قال الفريق الحكومي الروسي المعني بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إن روسيا ستعيد الرحلات الجوية المنتظمة مع السعودية وأيسلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال ابتداء من 25 مايو. وأضاف الفريق أن القرار اتخذ بناء على الموقف الوبائي في تلك الدول وعلى أسس متبادلة. Your browser does not support the video tag.

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