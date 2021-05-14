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روسيا ستعيد الرحلات الجوية المنتظمة مع السعودية والمكسيك ودول أخرى

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سي إن بي سي _ قال الفريق الحكومي الروسي المعني بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إن روسيا ستعيد الرحلات الجوية المنتظمة مع السعودية وأيسلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال ابتداء من 25 مايو.

وأضاف الفريق أن القرار اتخذ بناء على الموقف الوبائي في تلك الدول وعلى أسس متبادلة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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