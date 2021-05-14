الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب قوية بدعم من انتعاش الاقتصاد

_ أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة عند الإغلاق وسط موجة صعود واسعة النطاق، في ختام قوي لأسبوع هيمنت عليه تقلبات البيع والشراء في ظل سباق بين مؤشرات على انتعاش الاقتصاد ومخاوف متنامية من التضخم.

عززت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أمس الخميس، عندما قفز ستاندرد أند بورز 500 أكبر قفزة له بالنسبة المئوية في جلسة واحدة خلال أكثر من شهر.

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وقال تشَك كارلسون، النائب الأول للرئيسي لدى ويلثسباير أدفيزورز في نيويورك، “اليوم كل شيء يرتفع لأن الجميع يشترون.”

لكن المؤشرات تكبدت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر فبراير.

وأضاف كارلسون “هذا الأسبوع، في ضوء التقلبات الكبيرة، هو نتاج بيئة المتداولين وليس بيئة مستثمري المدى الطويل.. إنها سوق تبحث عن وازعها المستدام التالي لكي تصعد.”

وتأججت التقلبات الحادة بعدد من البيانات الاقتصادية، التي أججت المخاوف من أن طفرات الأسعار قد تتحول إلى تضخم طويل المدى، رغم تطمينات بخلاف ذلك من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وقال كارلسون “مازال التضخم هو مبعث القلق الأكبر.. وعندما لم ترتفع أسعار الفائدة إلى مستويات جديدة أمسك المراهنون على صعود الأسعار بالزمام وأبدى المستثمرون استعدادا للدخول وشراء بعض الأسهم التي انخفضت هذا الأسبوع.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 359.3 نقطة بما يعادل 1.06 بالمئة ليصل إلى 34380.75 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 61.24 نقطة أو 1.49 بالمئة مسجلا 4173.74 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 304.99 نقطة أو 2.32 بالمئة إلى 13429.98 نقطة.