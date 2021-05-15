الهند تسجل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سي إن بي سي _ سجلت الهند اليوم السبت 326098 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات لأكثر من 24.37 مليون إصابة في الوقت الذي سجلت فيه تراجعا طفيفا في الوفيات إلى 3890 حالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي. ويبلغ الآن إجمالي عدد الوفيات 266207 .