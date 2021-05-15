الصين توافق على لقاح معطل آخر ضد كوفيد-19 للاستخدام الطارئ

شينخوا _ وافقت الصين على لقاح معطل آخر ضد كوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ ، وفقًا لإعلان حديث.

وقالت شركة شنتشن كانغتاي للمنتجات الإحيائية، الشركة المطورة للقاح ، أمس الجمعة إن اللقاح الذي طورته بدأ العمل المتعلق بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

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ولم يسجل اللقاح الجديد أي أحداث سلبية بالدرجة الثالثة أو ما فوقها أثناء التجارب السريرية للمرحلتين الأوليتين، وفقًا لأبحاث الشركة المقدمة إلى MedRxiv ، وهي بوابة إلكترونية توزع المقالات قبل طباعتها حول العلوم الصحية، وتديرها جامعة ييل ومعمل كولد سبرينج هاربور والمجلة الطبية البريطانية.

وتشير الأحداث السلبية من الدرجة الثالثة إلى الآثار الجانبية الشديدة أو البارزة طبيًا ولكنها لا تهدد الحياة على الفور ، وفقًا لمعايير المصطلحات العامة للأحداث السلبية.

وقالت الشركة إن البحث والتطوير والتصنيع للقاح يسير بسلاسة، مضيفة أن مصنعًا لتصنيع اللقاح تم بناؤه في حي نانشان في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين ، قد بدأ الإنتاج.