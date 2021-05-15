انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 3% خلال الربع الأول

وكالات _ قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم إن اقتصاد البلاد انكمش 3 بالمئة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق في الوقت الذي تضرر فيه قطاع السياحة الحيوي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وخلال الربع الأول من عام 2020 انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.