مصر ترسل سيارات إسعاف لنقل الجرحى من غزة

_ ذكرت مصادر طبية وأمنية أن مصر أرسلت 10 سيارات إسعاف إلى غزة يوم السبت لنقل جرحى القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

ودخلت سيارات الإسعاف غزة من معبر رفح الذي تم إغلاقه لمدة خمسة أيام بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة الأسبوعية ومن المقرر إعادة فتحه يوم الاثنين.

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وقالت المصادر ومسؤولون محليون في قطاع الصحة إنه تم إرسال خمس سيارات إسعاف أخرى لدخول غزة في وقت لاحق وجرى تجهيز ثلاثة مستشفيات مصرية لتقديم العلاج.