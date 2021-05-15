مال وأعمال

اليونان تفتح أبوابها أمام السائحين الأجانب بعد شهور من القيود

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

سي إن بي سي – فتحت اليونان أبوابها رسميا اليوم السبت أمام السائحين الأجانب في بداية موسم صيفي تأمل أن يحيي من جديد صناعة السياحة المهمة التي قوضتها جائحة فيروس كورونا.

وبعد شهور من قيود العزل العام فتحت اليونان أيضا هذا الأسبوع متاحفها ومواقعها الأثرية الشهيرة ومن بينها الأكروبوليس القديم.

وقالت فيكتوريا سانشيز (22 عاما) وهي طالبة من جمهورية التشيك تقضي عطلة في اليونان “أشعر حقيقة بأني أتنسم الحياة بعد ذلك العام الصعب والطويل بسبب كوفيد”.

واعتبارا من اليوم السبت ستسمح اليونان بدخول السائحين الأجانب الحاصلين على التطعيم أو الذين يحملون شهادة بسلبية الإصابة المرض.

وستسمح لهم أيضا بالسفر الداخلي بما في ذلك إلى الجزر.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليونان تفتح أبوابها أمام السائحين الأجانب بعد شهور من القيود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا