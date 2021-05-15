اليونان تفتح أبوابها أمام السائحين الأجانب بعد شهور من القيود

سي إن بي سي – فتحت اليونان أبوابها رسميا اليوم السبت أمام السائحين الأجانب في بداية موسم صيفي تأمل أن يحيي من جديد صناعة السياحة المهمة التي قوضتها جائحة فيروس كورونا.

وبعد شهور من قيود العزل العام فتحت اليونان أيضا هذا الأسبوع متاحفها ومواقعها الأثرية الشهيرة ومن بينها الأكروبوليس القديم.

Your browser does not support the video tag.

وقالت فيكتوريا سانشيز (22 عاما) وهي طالبة من جمهورية التشيك تقضي عطلة في اليونان “أشعر حقيقة بأني أتنسم الحياة بعد ذلك العام الصعب والطويل بسبب كوفيد”.

واعتبارا من اليوم السبت ستسمح اليونان بدخول السائحين الأجانب الحاصلين على التطعيم أو الذين يحملون شهادة بسلبية الإصابة المرض.

وستسمح لهم أيضا بالسفر الداخلي بما في ذلك إلى الجزر.