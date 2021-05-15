الممثلة التجارية الأمريكية: سندعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية على لقاحات كورونا

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أ ش أ – أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الولايات المتحدة ستدعم التنازل عن حماية الملكية الفكرية على لقاحات فيروس كورونا حتى يمكن للمصنعين في جميع أنحاء العالم إنتاجها.
ونقلت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم السبت عن الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي قولها إن “تلك أزمة صحية عالمية، والظروف غير العادية لجائحة كورونا تدعو إلى اتخاذ تدابير استثنائية”.
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