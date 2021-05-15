مال وأعمال

مصر والسعودية تدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

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سكاي نيوز عربية – دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري سامح شكري، إلى “الوقف الفوري” لإطلاق النار في غزة، وطالبا المجتمع الدولي بـ”التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان، وسامح شكري، السبت، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرت وكالة “واس”.

وأكد الجانبان على “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار”، وجددا مطالبة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي بـ”التصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية”.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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