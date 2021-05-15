بدء انحسار أزمة الوقود في أمريكا مع انتظام العمل بأكبر شبكة لخطوط الأنابيب

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سي إن بي سي- بدأت أزمة البنزين الخانقة في ولايات الساحل الشرقي الأمريكي في الانحسار بصورة تدريجية اليوم السبت بعد إعلان أكبر شبكة لخطوط أنابيب الوقود في البلاد أنها عادت لضخ “ملايين الجالونات في الساعة” عقب هجوم إلكتروني تعرضت له في الأسبوع الماضي.
وانتشرت سفن وشاحنات وقود لملء الصهاريج الفارغة.
وكان تعطل شركة كولونيال بايبلاين الذي استمر ستة أيام الأكبر من نوعه على الإطلاق وكشف مدى قدرة مجرمي الإنترنت على استهداف البنية الأساسية الأمريكية.
واستمرت عمليات شراء الوقود مدفوعة بالذعر من نقص الإمدادات على مدى يومين بعد استئناف الشركة عملياتها مما تسبب في خلو محطات الوقود في أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة حتى في مناطق بعيدة عن خط الأنابيب.
وقالت الشركة اليوم السبت “أعدنا نظام التشغيل إلى الوضع الطبيعي ونضخ ملايين الجالونات في الساعة إلى الأسواق التي نخدمها”.
وكانت الشركة قد بدأت العودة إلى التشغيل التدريجي يوم الأربعاء.
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