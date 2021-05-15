مراكز مكافحة الأمراض: الأمريكيون حصلوا على 270.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا

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– أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأمريكيين في أنحاء البلاد حصلوا على 270 مليونا و832342 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حتى صباح السبت.
وقالت المراكز إن 156 مليونا و217367 شخصا تلقوا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل بينما تم تطعيم 121 مليونا و768268 شخصا بشكل تام.
وكانت المراكز قد ذكرت أن الأمريكيين حصلوا على 268 مليونا و438666 جرعة بحلول الجمعة من 341 مليونا و865945 جرعة تم توزيعها.
ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اللقاحات مزدوجة الجرعة من “مودرنا” و”فايزر- بيونتيك”، ولقاح “جونسون اند جونسون” ذو الجرعة الواحدة.
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