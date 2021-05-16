المكسيك تسجل 225 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سي إن بي سي – قالت وزارة الصحة بالمكسيك اليوم السبت إنها سجلت 2695 إصابة جديدة بفيروس كورونا و225 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و380 ألفا و690 والوفيات إلى 220 ألفا و384.

وترجح الحكومة أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير وأشارت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن إجمالي الوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الأرقام المعلنة.