الهند تسجل أكثر من 4000 وفاة يومية بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 270 ألفا

– سجلت الهند زيادة أقل في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي يوم الأحد لكن عدد الوفيات خلال 24 ساعة كان أعلى من أربعة آلاف حالة مما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 270 ألفا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة يوم الأحد تسجيل 4077 حالة وفاة جديدة بينما ارتفعت الإصابات 311170 فيما يعد أقل زيادة في الإصابات اليومية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

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وارتفع إجمالي الإصابات أكثر من مليوني إصابة خلال الأسبوع والوفيات بنحو 28000.

وبدأت الموجة الثانية الضخمة من الإصابات في الهند في فبراير مما زاد من الضغوط على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي.

وتراجعت الإصابات بشكل مطرد في الولايات التي تعرضت لزيادة مبدئية في الإصابات مثل ولاية مهاراشترا أغنى ولايات الهند وولاية دلهي الشمالية بعد فرض عمليات إغلاق صارمة.

قال مسؤولو الصحة الاتحاديون يوم السبت، إن إجمالي معدل الحالات الإيجابية لكل اختبار تراجع إلى 19.8 في المئة الأسبوع الماضي بعد أن كان 21.9 في المئة في الأسبوع السابق مما أثار آمالا في أن الإصابات اليومية بدأت في الاستقرار.

لكن تم تسجيل زيادات في ولايات مثل تاميل نادو في الجنوب وفي المناطق الريفية.

وحث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، المسؤولين يوم السبت على تعزيز موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة مع انتشار الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن.