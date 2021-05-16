خسائر داماك الإماراتية ترتفع 79% في الربع الأول

وكالات _ تكبت شركة داماك العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، خسائر صافية بـ 190 مليون درهم في الربع الأول 2021 بارتفاع نسبته 79%، بالمقارنة مع خسائر بـ 106 مليون درهم في العام الماضي.

وقالت الشركة إنها سجلت إيرادات بقيمة 642 مليون درهم للربع المنتهي في مارس 2021، ومبيعات محجوزة بقيمة 1.1 مليار درهم، إلى جانب تسليم نحو 1350 وحدة في دبي.

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وعزت الشركة سبب الخسائر إلى تراجع الإيرادات لاسيما مع قرب اكتمال العديد من المشاريع، بالاضافة لانخفاض هوامش الأرباح الإجمالية نتيجة تعدد مصادر الإيرادات وارتفاع المبيعات وتزايد النفقات الإدارية العامة لارتفاع المبيعات المحجوزة المسجلة خلال الربع.

وبنهاية الربع الأول 2021،استقرت قيمة حقوق المساهمين عند 12.9 مليار درهم، بينما بلغت قيمة إجمالي األصول 21.7 مليار درهم.

وأعلنت داماك العقارية أيضا عن وصول إجمالي الدين لديها إلى 3.5 مليار درهم، وذلك لغاية 31 مارس 2021.