إندونيسيا توقف توزيع دفعة من لقاح أسترازينيكا

– قالت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الأحدK إن إندونيسيا أوقفت مؤقتا توزيع دفعة من لقاح أسترازينيكا لإجراء اختبارات تتعلق بالتعقيم والسُمية في أعقاب أنباء عن حدوث تأثيرات سلبية بعد التطعيمات.

تتألف الدفعة من 448 ألفا و480 جرعة لقاح وصلت إلى إندونيسيا الشهر الماضي ضمن أكثر من 3.85 مليون جرعة مقرر استقبالها تباعا.

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وقالت الوزارة في بيان إنه تم توزيع بعض الجرعات في جزء من العاصمة جاكرتا وإقليم شمال سولاويسي.