- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ حققت شركة أجيليتي صافي أرباح بقيمة 12.6 مليون دينار كويتي أو 6.01 فلس للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2021، بزيادة 28.7% عن الربع الأول من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 26.9 مليون دينار بزيادة 31%، والإيرادات 485.5 مليون دينار كويتي بزيادة 28.6%.
وقال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: لقد بدأنا عام 2021 بشكل جيد. فقد كان أداء الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة موفقاً، معززاً بظروف السوق المواتية وجهود احتواء التكاليف والتي كان لها دوراً مهماً في ذلك.
أضاف أن شركات أجيليتي للبنية التحتية أظهرت بشكل عام علامات قوية على التعافي من تداعيات الوباء العالمي. وهذه الشركات قد ساهمت بمتوسط 80% من أرباح أجيليتي قبل احتساب الفوائد والضرائب خلال السنوات الخمس الماضية.”
وفيما يخص الصفقة مع شركة دي أس في بانالبينا DSV Panalpina والتي تستحوذ بموجبها دي أس في DSV على نشاط الخدمات اللوجستية التابع لأجيليتي، أوضح سلطان: “سوف تستمر أجيليتي بالاحتفاظ بأصولها التشغيلية التي تولد الجزء الأكبر من أرباحها، ذلك فضلاً عن الاستفادة من فرص التطور والخبرة والتميز التشغيلي والإمكانات التي يوفرها العمل مع شركة دي أس في DSV.”
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرباح أجيليتي الكويتية ترتفع 29% إلى 12.6 مليون دينار في الربع الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.