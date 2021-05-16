طيران الخليج تتفق على تأجيلات مع إيرباص وبوينج

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– قال رئيس مجلس إدارة طيران الخليج يوم الأحد، إن الناقلة البحرينية توصلت إلى اتفاق مع إيرباص وبوينج لتأجيل تسليم بعض الطائرات نحو ستة إلى تسعة أشهر.
وأوضح زايد بن راشد الزياني في تصريحات للصحفيين بدبي أن شركة الطيران أرجأت طائرات كان من المقرر أن تتسلمها في 2020 و2021.
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