مال وأعمال

بدء وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية

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أ ش أ – بدأ وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكدت مصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط بدء توافد أعداد من المصابين الفلسطينيين إلى الجانب المصري.

وأشارت المصادر إلى تواجد الأطقم الطبية المصرية لاستقبالهم وتصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات لتلقى العلاج، وأن هناك عددا من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم.

وفُتح ميناء رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية، كما تم توفير جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج فى المستشفيات المصرية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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