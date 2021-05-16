وزير الطيران يشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي

أ ش أ – شارك الطيار محمد منار وزير الطيران المدني في افتتاح فعاليات معرض “سوق السفر العربي” بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الطيار محمد منار – في بيان اليوم الأحد- أن معرض سوق السفر العربي يعد من أكبر المعارض العالمية في منطقة الشرق الأوسط في مجال السياحة والسفر.

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وتابع: كما أنه فرصة جيدة للتواصل الفعال والتباحث والتفاوض وتبادل الرؤى المستقبلية حول أحدث الاتجاهات والتحديات التي تؤثر على صناعة السياحة والطيران وبخاصة الوضع الراهن فى ظل جائحة “كوفيد -19” ومواكبة إطلاق اللقاحات، التي من المنتظر أن تخفف قيود السفر؛ مما يؤدي إلى عودة الحركة الجوية إلى معدلاتها تدريجيا ويفتح مجالات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية لإعادة بناء القطاع من جديد.