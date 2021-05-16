- 1/3
- 2/3
- 3/3
أ ش أ – شارك الطيار محمد منار وزير الطيران المدني في افتتاح فعاليات معرض “سوق السفر العربي” بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الطيار محمد منار – في بيان اليوم الأحد- أن معرض سوق السفر العربي يعد من أكبر المعارض العالمية في منطقة الشرق الأوسط في مجال السياحة والسفر.
وتابع: كما أنه فرصة جيدة للتواصل الفعال والتباحث والتفاوض وتبادل الرؤى المستقبلية حول أحدث الاتجاهات والتحديات التي تؤثر على صناعة السياحة والطيران وبخاصة الوضع الراهن فى ظل جائحة “كوفيد -19” ومواكبة إطلاق اللقاحات، التي من المنتظر أن تخفف قيود السفر؛ مما يؤدي إلى عودة الحركة الجوية إلى معدلاتها تدريجيا ويفتح مجالات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية لإعادة بناء القطاع من جديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران يشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.