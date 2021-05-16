- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي – قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد إنها سجلت 93 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 136 حالة في اليوم السابق في حين انخفض الإحصاء اليومي للإصابات الجديدة إلى 5753 إصابة من 6659 في اليوم السابق.
وكانت المرة السابقة التي سجلت فيها إيطاليا أقل من 100 وفاة بالمرض في يوم واحد في 23 أكتوبر 2020 وتوفي في ذلك اليوم 91 مريضا.
وبلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في إيطاليا 124156 منذ ظهور الوباء بها في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع على مستوى العالم.
وسجلت إيطاليا 4.16 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل 93 حالة وفاة و5753 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.