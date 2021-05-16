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إيطاليا تسجل 93 حالة وفاة و5753 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سي إن بي سي – قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد إنها سجلت 93 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا مقابل 136 حالة في اليوم السابق في حين انخفض الإحصاء اليومي للإصابات الجديدة إلى 5753 إصابة من 6659 في اليوم السابق.

وكانت المرة السابقة التي سجلت فيها إيطاليا أقل من 100 وفاة بالمرض في يوم واحد في 23 أكتوبر 2020 وتوفي في ذلك اليوم 91 مريضا.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في إيطاليا 124156 منذ ظهور الوباء بها في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع على مستوى العالم.

وسجلت إيطاليا 4.16 مليون إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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