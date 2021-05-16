هيئة الإسعاف تسخر إمكانياتها لاستقبال المصابين الفلسطينيين بتوجيهات من السيسي

أ ش أ – أعلنت هيئة الإسعاف تسخير جميع إمكانياتها لصالح نقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه، في وقت سابق بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحي والمصابين من قطاع غزة. Your browser does not support the video tag.

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