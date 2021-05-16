السعودية تمدد قيود سفر مواطنيها إلى 13 دولة بسبب كورونا

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سكاي نيوز عربية – مددت السلطات السعودية، مساء الأحد، القيود المفروضة على المواطنين للسفر إلى عدد من الدول، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”.
وأعلنت السعودية استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، إلى 13 دولة، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية (ليبيا، وسوريا، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء، والهند)، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.
كما أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها، توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم.
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