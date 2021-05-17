وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي تطورات الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية

دوت الخليج – تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن بحثا خلاله تطورات الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية.

وثمّن الوزير الأمريكي جهود مصر والاتصالات التي تضطلع بها مع طرفي الصراع في محاولة للتوصل إلى وقف للأعمال العدائية.

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واتفق الوزيران على أهمية العمل في إطار من التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة على إقرار السلام والاستقرار في المنطقة.