مال وأعمال

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي تطورات الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية

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دوت الخليج – تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن بحثا خلاله تطورات الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية.

وثمّن الوزير الأمريكي جهود مصر والاتصالات التي تضطلع بها مع طرفي الصراع في محاولة للتوصل إلى وقف للأعمال العدائية.

واتفق الوزيران على أهمية العمل في إطار من التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة على إقرار السلام والاستقرار في المنطقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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