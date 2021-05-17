مبيعات التجزئة الصينية ترتفع بنسبة 29.6% في الأشهر الأربعة الأولى من العام

شينخوا _ ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 29.6 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين.

وانعكس النمو من الانخفاضات التي تم تسجيلها في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، عندما تعطل إنفاق المستهلكين بسبب وباء كوفيد-19.

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وقالت الهيئة إن متوسط النمو في الفترة من يناير إلى أبريل في العامين الماضيين بلغ 4.2 في المائة.

وفي أبريل، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 8.8 في المائة عن مستوى عام 2019. وبلغ متوسط للعامين 4.3 في المائة.