الهند تسجل أكثر من 280 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

_ سجلت الهند يوم الاثنين 281386 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما ارتفع عدد الوفيات 4106 حالات.

وزاد عدد الإصابات الإجمالي في الهند إلى 24.97 مليون في حين بلغ عدد الوفيات 274390.