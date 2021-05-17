نمو الناتج الصناعي في الصين بنسبة 9.8% خلال شهر أبريل

شينخوا _ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم نمو الناتج الصناعي للصين خلال أبريل الماضي بنسبة 9.8% سنويا، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بعد نموه بنسبة 14.1% سنويا خلال مارس الماضي.

وأشار مكتب الإحصاء إلى نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الشهر الماضي بنسبة 19.9% سنويا في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بنسبة 19% فقط، بعد نموه بمعدل 25.6% خلال مارس الماضي.