نمو الناتج الصناعي في الصين بنسبة 9.8% خلال شهر أبريل

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شينخوا _ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم نمو الناتج الصناعي للصين خلال أبريل الماضي بنسبة 9.8% سنويا، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بعد نموه بنسبة 14.1% سنويا خلال مارس الماضي.
وأشار مكتب الإحصاء إلى نمو الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الشهر الماضي بنسبة 19.9% سنويا في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بنسبة 19% فقط، بعد نموه بمعدل 25.6% خلال مارس الماضي.
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