مال وأعمال

القابضة المصرية الكويتية تحقق 53 مليون دولار أرباح مجمعة الربع الأول

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رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة للشركة القابضة المصرية الكويتية خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، لتصل إلى 53.010 مليون دولار مقابل 40.727 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 178.645 مليون دولار بالربع الأول من العام الجاري مقابل 152.327 مليون دولار بالربع المقارن بعام 2020.

وارتفعت تكلفة الحصول على الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 113.962 مليون دولار مقابل 104.525 مليون دولار بالفترة المماثلة بعام 2020.

وصعد مجمل الربح خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي إلى 64.682 مليون دولار مقابل 47.802 مليون دولار بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم الأساسي والمخفض في الأرباح 3.19 سنت خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.55 سنت بالربع المقارن بعام 2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح الشركة إلى 32.282 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي مقابل 7.447 مليون دولار بالفترة المقارنة.

وصعد إجمالي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 36.610 مليون دولار مقابل 11.373 مليون دولار بالفترة المماثلة بعام 2020.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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