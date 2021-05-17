مصر للأسمنت- قنا تحقق 28.95 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر للأسمنت – قنا، عن نتائج أعمالها عن الربع الأول من عام 2021 والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح مجمعة ( الشركة الأم) بقيمة 28.95 مليون جنيه مقابل 37.89 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن نتائج الأعمال للمجموعة تأثرت باستمرار تأثير التحديات التي يشهدها قطاع الأسمنت في مصر بشكل عام بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 ومالها من تأثير على الاقتصاد المصري والدولي.

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وأوضحت أن ذلك علاوة عن التراجع الملحوظ في معدلات الطلب والاستهلاك جنبا إلى جنب مع التراجع الكبير في معدلات أسعار الأسمنت في مصر بشكل خاص.

وبحسب البيان، شهدت المجموعة تراجع بنسبة 12.62% في صافي المبيعات لتصبح 712.74 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 815.69 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2020.

وذكرت الشركة أنه نتيجة للسياسات المتبعة لتطوير التشغيل وخفض التكاليف فقد تمكنت المجموعة من تخفيض تكلفة المبيعات بنسبة 11.57% لتصبح 604.78 مليون جنيه خلال الثلاث أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 683.96 مليون جنيه بالفترة المناظرة، الأمر الذي الذي أسفر عن تحقيق تراجع طفيف في معدل هامش مجمل الربح ليصبح 15.15% مقابل 16.15% بالربع الأول من عام 2020,

وقالت إنه في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المبيعات، فقد قامت المجموعة بافتتاح منافذ بيع في مناطق جغرافية متفرقة أسفرت عن زيادة في المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة 82.23% لتصبح 8.39 مليون جنيه مقابل 4.6 مليون جنيه بالربع الأول من عام 2020.

وأضافت أنه على النحو الإيجابي فقد أدى تراجع معدلات الفائدة وفقا لقرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى إلى تقليص قيمة المصروفات التمويلية بنسبة 37.8% لتصبح 26.63 مليون جنيه مقابل 42.81 مليون جنيه بالربع الأول من عام 2020.