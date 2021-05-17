عاجل.. استقالة الهيتمي من منصب العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن تقدم أحمد الهيتمي باستقالته من مجلس الإدارة ومهام العضو المنتدب للتفرغ لإدارة الأعمال المملوكة لعائلته.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الهيتمي سوف يستمر في العمل كمستشار لمجلس الإدارة حتى نهاية العام الجاري.
وذكرت أن مجلس الإدارة وافق على استقالة الهيتمي، وكلف المجلس رئيس مجلس الإدارة بالقيام بمهام العضو المنتدب ورئاسة اللجنة التنفيذية بالشركة لحين تعيين عضو منتدب جديد.
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