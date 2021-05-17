البارون تستثمر 650 مليون جنيه في مشروع فيجور بالعاصمة الإدارية الجديدة

أطلقت شركة البارون لإدارة وتشغيل المراكز والمولات التجارية، مشروعا جديدا بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 650 مليون جنيه.

وفي بيان للشركة، قال المهندس حازم ظريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن المشروع الجديد “فيجور” يقع على مساحة 4700 متر، وهو عبارة عن مبنى تجاري إداري طبي يضم وحدات بمساحات متنوعة.

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وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة “كاد” لتكون مسئولة عن إدارة المشروع عقب تنفيذه، كما تم إبرام بروتوكول تعاون مشترك مع شركة السويدي للكابلات لتوفير الكابلات اللازمة لتنفيذ بنية تحتية قوية للمشروع.

وأشار إلى أن الشركة قامت باستيفاء الدراسات السوقية اللازمة لتنفيذ وتصميم وتسويق المشروع.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي واستثماري واعد يتم تنفيذه برؤية طموحة وخطة واضحة لتنفيذ مدينة ذكية تكنولوجية قادرة على المنافسة العالمية.

وتابع أنه مع انتقال الموظفين للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والمقرر له العام الجاري فإن العاصمة تشهد مزيدا من الاستثمارت الموجهة إليها من المطورين المحليين والأجانب.