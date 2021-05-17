رنا ممدوح _ أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، أن شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة – المملوكة لها بالكامل والكائنة بمدينة برج العرب بالإسكندرية- قد تعرضت أمس لحريق. وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن الحريق أدى إلى حدوث خسائر ببعض ماكينات النسيج وكذلك بعض الخامات والمؤمن عليهم بالكامل لدى شركة المهندس للتأمين. Your browser does not support the video tag. وأوضحت أن الخسائر المبدئية تقدر بنحو 15 مليون جنيه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دايس: 15 مليون جنيه الخسائر المبدئية لحريق شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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