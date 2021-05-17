مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.44% مستهل التعاملات والتجاري الدولي يفقد 3.98%

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.44%، ليتداول عند مستوى 10720 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر تراجعا بنسبة 3.98%، ليتداول عند مستوى 57.65 جنيه.

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بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.53%، و 0.52% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 182.806 مليون جنيه على 149 شركة من خلال 5.717 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 72 شركة مقابل تراجع 24 بينما لم تتغير أسعار 54.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 6.456 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 10.619 مليون جنيه مقابل 4.162 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.427 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.719 مليون جنيه مقابل 292.320 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.883 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 10.019 مليون جنيه مقابل 2.136 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.52%، تلاه سهم السويدي إليكتريك بنسبة 6.37%، ثم سهم البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 3.98%.

بينما تصدر سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 11.67%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.74%، ثم سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 8.71%.