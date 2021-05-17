السويدي إليكتريك تحقق 700.1 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ أعلنت شركة السويدي إليكتريك عن نتائجها المالية المجمعة للربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت الإيرادات 12.3 مليار جنيه وهو نمو سنوي بنسبة 14%.

وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوى 75% وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، ليبلغ 700.1 مليون جنيه، في حين بلغ هامش صافي الربح 5.7% خلال نفس الفترة.

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وفي هذا السياق أوضح أحمد السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، أن الشركة حققت نتائج قوية في بداية عام 2021 في ضوء نمو الإيرادات بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2021 مدعوما بالأداء القوي لمختلف قطاعات الشركة.

وأضاف أن الشركة شهدت تعافي حجم الأعمال وأسعار البيع بالقطاعات الرئيسية وتمكنت من توظيف تلك الإيجابيات في تنفيذ استراتيجية الشركة وتنويع هيكل المبيعات.

وأعرب السويدي عن اعتزاز الإدارة بأداء قطاع مشروعات المقاولات منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمة المشروعات المتعاقد عليها 49.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021، وهو ما أثمر عن ترسيخ مكانة الشركة وضمان مصدر ثابت للإيرادات على مدار العام.

وأوضح السويدي أن نمو الإيرادات انعكس بشكل إيجابي على ارتفاع صافي الربح خلال هذه الفترة، فيما يعد مؤشرا جيدا لأداء الشركة، ومصدرا لتفاؤل الإدارة وتطلعاتها إلى تسريع وتيرة نمو الإيرادات ومستويات الربحية خلال العام الجاري.

وتابع: أن الإدارة تواصل التزامها بتنفيذ استراتيجية الاستثمار التي تتبناها الشركة سعيا لزيادة تواجد الشركة في السوق من خلال تنفيذ عمليات استحواذ مستهدفة من شأنها دعم خطة التوسع بالعمليات التشغيلية وتحسين الكفاءات بجميع مراحل سلسلة القيمة.

وأشاد السويدي بسلامة هذه الاستراتيجية، والتي مكنت الشركة من إتمام صفقتي استحواذ على كل من شركة PT CG Power في إندونيسيا وشركة Validus Engineering في باكستان حيث تتخصص الشركتان في مجال صناعة المحولات.

وتوقع السويدي ارتفاع الطاقة الإنتاجية لقطاع المحولات بأكثر من الضعف لتصل إلى 30 ألف ميجا فولت أمبير سنويا بفضل عمليتي الاستحواذ التي تم تنفيذها والتي ستتيح أيضا الفرصة أمام الشركة لدخول أسواق جنوب شرق آسيا وأستراليا ضمن خطتها التوسعية.

وأكد السويدي أن الشركة تعتزم مواصلة تنويع محفظة منتجاتها خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم المنتجات الابتكارية عالية الجودة والقيمة وكذلك خدمات البنية الأساسية التي تساهم في تحقيق النمو والتطور المستدام للمجتمعات.

وأضاف السويدي أن الشركة تبحث كل فرص النمو بما يشمل مجموعة من التوسعات التي تلعب دورا هاما في تعزيز الميزة التنافسية للشركة وتحقيق أهداف استراتيجيتها.

واختتم السويدي أن الشركة تعكف على دراسة كافة الفرص الاستثمارية بالسوق بالتوازي مع الحفاظ على قوة رأس المال العامل وميزانية الشركة غير المحملة بالديون الزائدة.