السويدي إليكتريك توقع عقد ISDA مع بنك HSBC لتنفيذ عملية تغطية مخاطر التغير

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، على توقيع عقد ISDA مع بنك HSBC لتنفيذ عملية تغطية مخاطر التغير في سعر فائدة الليبور على للدولار وذلك في القرض الممنوح من جانبهم بمبلغ 35 مليون دولار لمدة 5 سنوات لتمويل عملية الاستحواذ على مصنع المحولات بإندونيسيا.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن من ضمن قرارات المجلس الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة بقيمة أسهم الخزينة المملوكة للشركة والبالغ عددها 13.402 مليون سهم والمشتراه بتواريخ 24 و 25 و28 يونيه و29 يوليو 2020.

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وحققت الشركة صافي أرباح مجمعة بقيمة 700.069 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 400.078 مليون جنيه بالربع المقارن من عام 2020.

وارتفعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 12.292.257 مليار جنيه مقابل 10.778.864 مليار جنيه بالفترة المقارنة.