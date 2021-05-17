مال وأعمال

رماح أسعد عضوا منتدبا في ثروة لتأمينات الحياة بحلول يونيو المقبل

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حابي 0 تبليغ

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فاروق يوسف _ تقدم رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة، باستقالته من منصبه الحالي، ليشغل نفس المنصب في شركة ثروة لتأمينات الحياة.

وأوضح أسعد في تصريح مقتضب لحابي، أن سيتولي رحلته الجديدة في شركة ثروة لتأمينات الحياة في أول يونيو القادم.

وبدأ أسعد عمله في الشركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة “جي أي جي”، منذ خمس سنوات وكانت حينها تحقق خسائر قاربت 150 مليون جنيه، وحجم أقساط لم يتجاوز 300 مليون جنيه.

وتوقع، في رسالة نصية لحابي، بأن جي أي جي ستنهي العام الجاري بأقساط تتجاوز مليار جنيه، وأرباح تتخطى 100 مليون جنيه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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