كليوباترا تطلب موافقة الهيئة على إعلان عرض الاستحواذ على الإسكندرية للخدمات الطبية

رنا ممدوح _ أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا عن تقدمها للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية ( المركز الطبي الجديد – الإسكندرية ) بسعر 38.53 جنيه للسهم.

وقالت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، إن ذلك في ضوء قيام مستشارين بنك أبو ظبي التجاري ( المساهم بنسبة 51.5% في رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية) بإدارة عملية تخارج البنك وهو ماقدم قام البنك بالإفصاح عنه خلال شهر مارس 2021..

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وأوضحت، أن المجموعة قامت بتقديم عرض غير ملزم وحصلت على تقارير فحص نافية للجهالة قام بإعدادها مستشارين البنك، وقامت بمناقشة ذلك مع إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.

ووفقا للبيان، تهدف كليوباترا من خلال هذا الاستحواذ إلى زيادة وتعزيز حجم أعمال المركز الطبي الجديد في إطار حرص المجموعة على الاستثمار في تحسين جودة الرعاية وتوفير رعاية طبية على أعلى مستوى وإضفاء الطابع المؤسسي على الرعاية الصحية في مصر، مدعومة بسياسات الحوكمة وشفافية الأعمال والموارد المالية المتاحة للمجموعة بفضل النفقات العامة غير المستغلة وقيمة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك EBITDA في العام الماضي وحده التي تصل إلى أكثر من 530 مليون جنيه وأكثر من 500 مليون جنيه نقدا في الميزانية المجمعة، بالإضافة إلى عدم وجود أي وجود أي مديونية.

وأوضحت استنادا إلى الموقف المالي القوي للمجموعة وقدرتها الاستثمارية، سيتم تمويل عملية شراء من الموارد الذاتية لشركة مستشفي كليوباترا، بالإضافة إلى جزء من التمويلات النقدية من بنك الأهلى المتحد – مصر، وتمتلك المجموعة السيولة والملاءة المالية اللازمة للاستصمار في تطوير شبكة مستشفياتها والدخول في فرص استحواذ كاملة جديدة بالقطاع الطبي المصري وذلك في إطار خططها التوسعية النشطة التي تتضمن العديد من فرص النمو المستقبلية للمجموعة.

وصرح الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن هذه الخطوة وتعد إضافة قوية تتماشي مع استراتيجية مجموعة مستشفيات كليوباترا لإتاحة الخدمات الطبية عالية الجودة لكافة المصريين وبمختلف المناطق والمدن خارج القاهرة والتي تشهد زيادة الطلب ونقص المعروض وفقا لاحتياجات السوق.

وأكد عز الدين أن محافظة الإسكندرية هي واحدة من المناطق الجغرافية المستهدفة لاستراتيجيتها للتوسع باعتبارها ثاني أكبر محافظات مصر مع ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية عالية الجودة ونقص المعروض من الأسرة على نفس النهج الذي أتبعته لمستشفياتها في القاهرة والجيزة، تعتزم مجموعة مستشفيات كليوباترا مواصلة الاستثمار في تطوير أكبر مستشفيات الإسكندرية وتقديم خدمات وتكنولوجيا طبية على أحدث مستوى ونقل المعرفة من خلال ربط أفضل ممارسات الرعاية الصحية بين القاهرة والإسكندرية.

وبحسب البيان، تلعب المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، يقوم مكتب وايت أند كيس بدور المستشار القانوني.