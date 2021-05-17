بلتون تحقق 3.8 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

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رنا ممدوح _ تحولت شركة بلتون المالية القابضة من الخسارة إلى الربحية لتحقق صافي مجمعة بقيمة 3.803 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 8.440 مليون جنيه بالربع المقارن بعام 2020.
وارتفعت إجمالي الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 97.944 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 67.989 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعدت إجمالي إيرادات التشغيل خلال نفس الفترة إلى 76.253 مليون جنيه مقابل 69.787 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة إلى 22.391 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 14.654 مليون جنيه بالربع المقارن بعام 2020.
وتراجعت إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 6.507 مليون جنيه مقابل 7.469 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
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