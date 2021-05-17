كونتكت المالية تحقق 114.8 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

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رنا ممدوح _ ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة كونتكت المالية القابضة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 114.776 مليون جنيه، مقابل 93.784 مليون جنيه بالربع المقارن.
وتراجع إجمالي الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 413.830 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 1.172.260 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض إجمالي مصروفات الفترة إلى 259.946 مليون جنيه، مقابل 1.041.953 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وبلغ نصيب السهم في أرباح الفترة 0.09 جنيه مقابل 0.08 جنيه بالفترة المقارنة.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجع صافي أرباح الشركة إلى 84.539 ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 3.157 مليون جنيه بالربع المقارن.
وسجل ناتج الأنشطة التشغيلية 878.244 ألف جنيه خلال نفس الفترة مقابل 4.967 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
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