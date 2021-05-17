وادي دجلة تنتهي من أعمال الإنشاءات بمشروع بلومار هيلز بالعين السخنة

انتهت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، من تنفيذ كامل أعمال الإنشاءات والتشطيبات بمشروع “بلومار هيلز” الذي تقيمه بمدينة العين السخنة، على مساحة 450 ألف مترا مربعا.

وقال بيان للشركة، إن المشروع يتكون المشروع من مرحلتين، ويتضمن 190 وحدة إلى جانب مساحات تجارية على مساحة 600 متر مربع.

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ولفتت الشركة إلى أنها تعتزم تسليم 5 مشاريع ما بين السياحية والسكنية خلال العام الجاري ويعد بلومار هيلز في مقدمة المشروعات المقرر تسليمها هذا العام.

وأشارت الشركة إلى أنها انتهت من تعديل واجهات المبنى التجاري وتشغيل Best Way، لافتة إلى أنها تحرص على إنشاء بنية تحتية متكاملة تضمن تغطية احتياجات المدينة على المدى الطويل.

وتمتلك وادي دجلة عدة مشروعات بالعين السخنة إلى جانب “بلومار هيلز”، مثل مشروع “مارينا وادي دجلة”، على مساحة 630 ألف متر مربع، والذي تم تسليمه بالكامل عام 2007، هذا بالإضافة إلى مشروع “بلومار الدوم”، على مساحة 200 ألف متر مربع والذي تم تسليمه عام 2013.

كما تمتلك الشركة مشروع “بلومار السخنة”، على مساحة 720 ألف متر مربع تقريبا، وتم تسليم المرحلة الأولى منه بالكامل وجاري تسليم المرحلة الثانية، ومشروع مورانو ويقع على مساحة 470 ألف متر مربع ويتضمن ما يقرب من 2000 وحدة، وتم البدء في تسليم المرحلة الأولى منه، وتمتلك أيضا مشروع “مدى” على إجمالي مساحة 27ألف متر مربع.