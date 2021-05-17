مال وأعمال

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء المتحف المصري الكبير

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أ ش أ _ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 180 لسنة 2021، بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات، برئاسة رئيس الجمهورية.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته من الأجانب: تارو آسو نائب رئيس وزراء اليابان، وجوهي ساساكي مدير متحف كيوتو الوطني، والأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، ومدير متحف المتروبوليتان، وأمين عام منظمة السياحة العالمية.

كما يضم مجلس أمناء المتحف من المصريين: وزير السياحة والآثار، ووزير الثقافة، ووزير المالية، ومدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور زاهي حواس، والدكتور فاروق حسني، وهشام عكاشة، ودكتور فاروق العقدة، ومحمد لطفي منصور والإعلامي شريف عامر.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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