الخطوط الجوية السعودية تخطط للعودة إلى الربحية بحلول 2024

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وكالات _ قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية يوم الاثنين إن الشركة المملوكة للدولة تخطط للعودة إلى الربحية بحلول 2024.
يعاني قطاع الطيران العالمي معاناة شديدة من جراء جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في وقف تحليق أعداد كبيرة من الطائرات أو طيرانها شبه خاوية.
لكن إبراهيم كوشي الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية أبلغ معرض سوق السفر العربي في دبي أن الطلب على الرحلات الداخلية يتجاوز الطاقة الاستيعابية للشركة.
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