مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع إلى 10674 نقطة والتجاري الدولي يفقد 3.9%

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.87%، ليتداول عند مستوى 10674 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 3.9% وأغلق عند مستوى 57.7جنيه.

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وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.07% و 0.86% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.598.566 مليار جنيه على 190 شركة من خلال 54.063 ألف عمليه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 99 شركة مقابل تراجع 65، في حين لم تتغير أسعار 26.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 80.706 مليون جنيه، منها 78.032 مليون جنيه للمؤسسات، و 2.673 مليون جنيه للأفراد.

اتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد نحو الشراء محققين صافي بقيمة 43.794 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 76.886 مليون جنيه، مقابل 33.091 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 36.911 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 54.583 مليون جنيه، مقابل 17.672 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 73.79% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 18.27% والعرب على 7.94% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 31.12% من تعاملات اليوم مقابل 68.87% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.02% تلاه سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 6.14% ثم سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 5.49%.

وتصدر سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 12.54% تلاه سهم اجواء للصناعات الغذائية بنسبة 10.18% ثم سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا بنسبة 9.79%.