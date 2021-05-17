إتش سي تناقش فرص الاستثمار في البورصة المصرية مع 30 مؤسسة مالية عالمية

دوت الخليج – تعقد شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية بالتعاون مع شركة Avior Capital Markets أول مؤتمر افتراضي عن فرص الاستثمار في البورصة المصرية بداية من اليوم حتى 20 مايو المقبل.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الاثنين، أن المؤتمر الافتراضي Avior-HC Egypt Conference يقدم لنحو 30 مؤسسة مالية من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر رؤى حول فرص الاستثمار الواعدة في سوق الأسهم المصرية.

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وأضافت: “سيلتقي المستثمرون عبر منصة اجتماعات الكترونية بممثلي حوالي 26 شركة مدرجة في البورصة المصرية (EGX) من خلال اجتماعات مجمعة و138 اجتماعًا ثنائيا”.

كما سيتضمن المؤتمر جلستين مع نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري رامي أبو النجا والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان كمتحدثين.

وأشارت إتش سي إلى أن المؤتمر سيلقي الضوء أيضًا على أداء الأسهم العالمية، والمؤشر المصري EGX30، ومبادلة مخاطر الائتمان في مصر، وسوق أدوات الدين الثابت المصري، والسلع العالمية، والعملات، وفئات الأصول الأخرى على مدار العام من خلال جلسة التحليل الفني مع محمد السعيد، المدير التنفيذي ورئيس إدارة التحليل الفني في شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والرئيس السابق للاتحاد الدولي للمحللين الفنيين (IFTA).

وقال حسين شكري، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار: “هذا المؤتمر يمثل مكونا مهما ضمن خدماتنا التي نهدف من خلالها لجذب المستثمر الأجنبي من المؤسسات وإطلاعه على آخر التطورات التي يشهدها كل من الاقتصاد وسوق الأوراق المالية المصريين”.

وبدوره، قال Peter Koutromanos الرئيس التنفيذي لـAvior إن المؤتمر يعرض قدرة الشركة المتزايدة واستراتيجيتها لربط المستثمرين العالميين بفرص الاستثمار المتاحة في الأسواق الناشئة الكبيرة مثل مصر.ك، ويسعدنا العمل مع شريكنا إتش سى للأوراق المالية والاستثمار في تقديم هذه المبادرة.