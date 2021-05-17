إتش سي تناقش فرص الاستثمار في البورصة المصرية مع 30 مؤسسة مالية عالمية

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دوت الخليج – تعقد شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية بالتعاون مع شركة Avior Capital Markets أول مؤتمر افتراضي عن فرص الاستثمار في البورصة المصرية بداية من اليوم حتى 20 مايو المقبل.
وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الاثنين، أن المؤتمر الافتراضي Avior-HC Egypt Conference يقدم لنحو 30 مؤسسة مالية من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر رؤى حول فرص الاستثمار الواعدة في سوق الأسهم المصرية.
وأضافت: “سيلتقي المستثمرون عبر منصة اجتماعات الكترونية بممثلي حوالي 26 شركة مدرجة في البورصة المصرية (EGX) من خلال اجتماعات مجمعة و138 اجتماعًا ثنائيا”.
كما سيتضمن المؤتمر جلستين مع نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري رامي أبو النجا والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان كمتحدثين.
وأشارت إتش سي إلى أن المؤتمر سيلقي الضوء أيضًا على أداء الأسهم العالمية، والمؤشر المصري EGX30، ومبادلة مخاطر الائتمان في مصر، وسوق أدوات الدين الثابت المصري، والسلع العالمية، والعملات، وفئات الأصول الأخرى على مدار العام من خلال جلسة التحليل الفني مع محمد السعيد، المدير التنفيذي ورئيس إدارة التحليل الفني في شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والرئيس السابق للاتحاد الدولي للمحللين الفنيين (IFTA).
وقال حسين شكري، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار: “هذا المؤتمر يمثل مكونا مهما ضمن خدماتنا التي نهدف من خلالها لجذب المستثمر الأجنبي من المؤسسات وإطلاعه على آخر التطورات التي يشهدها كل من الاقتصاد وسوق الأوراق المالية المصريين”.
وبدوره، قال Peter Koutromanos الرئيس التنفيذي لـAvior إن المؤتمر يعرض قدرة الشركة المتزايدة واستراتيجيتها لربط المستثمرين العالميين بفرص الاستثمار المتاحة في الأسواق الناشئة الكبيرة مثل مصر.ك، ويسعدنا العمل مع شريكنا إتش سى للأوراق المالية والاستثمار في تقديم هذه المبادرة.
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