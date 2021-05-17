البنك الدولي يعتزم تقديم منحة بقيمة ملياري دولار لدعم السودان

أ ش أ – قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا حافظ غانم، إن البنك يعتزم تقديم منحة لدعم السودان بمبلغ ملياري دولار، بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية وتعزيز استخدام التقنية.

وشدد غانم، في كلمته خلال مؤتمر دعم التحول الديموقراطي للسودان بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم، على ضرورة العمل على تقوية رأس المال البشري في السودان عبرالبنك والشركاء الدوليين.

Your browser does not support the video tag.

وأضاف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا أن السودان سيحقق فرصا كبيرة وأنه يزخر بثروة حيوانية كبيرة.

وأوضح أن الموقع الجغرافي للسودان يؤهله للوصول إلى الأسواق الإقليمية خاصة في الشمال، بجانب إمكانياته الضخمة التي ستؤدي إلى تهيئة مناخ الاستثمار.

ودعا حافظ، المجتمع الدولي لمواصلة دعم السودان، مؤكدا أن البنك الدولي يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في السودان.

وقال إن البنك الدولي يتطلع للمزيد من العمل مع الحكومة السودانية، وإن الشراكة مع البنك الدولي أمر بالغ الأهمية.

ونوه حافظ إلى أن السودان استعاد عضويته الكاملة في البنك الدولي، فيما طالب المستثمرين باستغلال الفرص الماثلة والمتاحة في السودان.