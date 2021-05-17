مصر تتقدم 4 مراكز إلى المرتبة 30 عالميا في النشر العلمي وفق مؤشر Scimago

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حبي – أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدم ترتيب مصر 4 مراكز لعام 2020 في تصنيف Scimago للنشر العلمي، لتصبح في المرتبة 30 عالميًّا مقارنة بالترتيب 34 في التصنيف الأخير عام 2019.
وأكد الوزير أن مؤشر Scimago من المؤشرات الدولية الهامة في تصنيف الدول وفقًا للنشر العلمي الدولي، والذى يصنف 234 دولة على مستوى العالم.
وأوضح عبد الغفار أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا في النشر العلمي الدولي، متفوقة على دول القارة الإفريقية بعدد 32323 بحثا دوليا، تليها دولة جنوب إفريقيا بفارق 149 بحثا فقط، ثم نيجيريا في المرتبة الثالثة.
وأشار الوزير إلى تقدم ترتيب مصر على مستوى مجالات العلوم المختلفة، ففي العلوم الزراعية والبيولوجية احتلت مصر المرتبة 22 عالميا بدلاً من 28، وفي الكيمياء أصبحت مصر في المرتبة 20 بدلا من 22 .
واحتلت مصر المرتبة 21 في الطاقة احتلت مصر بعدما كانت في الترتيب 24، وفي مجال العلوم الهندسية احتلت مصر المرتبة 23 بعدما كانت 28 ، وفي العلوم الطبية احتلت مصر المرتبة 25 بعدما كانت 27 ، وفي العلوم الفيزيائية احتلت مصر المرتبة 30 بعدما كانت 33.
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