وزير التموين: توافر مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية.. وتوريد نحو 2.5 مليون طن قمح

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دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وعرض وزير التموين، خلال الاجتماع، آخر بيانات موسم توريد القمح، مشيرا إلى أنه يسير بصورة جيدة للغاية منذ انطلاقه منتصف شهر أبريل الماضى.
ونوه وزير التموين إلى توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن حتى الآن، وأن أعمال التوريد لم تتوقف سوى أول وثاني أيام عيد الفطر، وجرى استئناف التوريد عقب ذلك من خلال أكثر من 450 موقع استلام على مستوى الجمهورية.
كما تطرق مصيلحي إلى موقف توافر السلع الأساسية، حيث أكد وجود مخزون استراتيجي كاف من جميع السلع الغذائية، وهو ما أسهم في استقرار الأسعار، وتفادي أي نقص فى تلك السلع، حتى خلال فترة ذروة أزمة كورونا حول العالم.
وأشار وزير التموين إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتوفير كميات كافية من السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة، بأسعار مخفضة.
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